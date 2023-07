Phoenix, à l'aise sur tous les terrains !

Une moitié du groupe Phoenix, Thomas et Branco étaient au micro de Romain juste avant leur prestation sur la Last Arena au festival de Dour.

Cela fait maintenant plus de 2 décennies que Phoenix est entré dans nos vies pour le plus grand bonheur de nos oreilles. 23 ans après la sortie de "United", le groupe revient sur ses débuts de carrière. Souvenirs, show foireux, rencontres, influences, collaborations, moments génants,...Phoenix nous régale en anecdotes et nous confie que finalement, rien n'a vraiment changé 20 ans plus tard.

En tout 7 albums que nous pouvons chérir et une 1 tournée mondiale qui se déroule en ce moment pour défendre leur dernier projet " Alpha Zulu ". Un album d'une douce mélancolie qui fige le temps.