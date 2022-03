" Phobies, anxiété, stress. Les promesses des nouvelles thérapies. "

Les phobies sont des peurs démesurées basées sur un ressenti plutôt que sur des causes rationnelles.

Elles n’en restent pas moins invalidantes pour celles et ceux qui en souffrent.

En Belgique, les phobies toucheraient une personne sur quatre : peur de la foule (agoraphobie), peur des araignées (arachnophobie), peur des petits espaces (claustrophobie)… il en existe des centaines.

Ces dernières années, plusieurs types de thérapies brèves se sont développés pour apporter des solutions à courts termes.

TCC (Thérapies Cognitives et Comportementales), EMDR (acronyme anglais pour "eye movement desensitization and reprocessing", intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires), hypnose…

Ces méthodes aux noms étranges promettent de soigner les phobies mais également les crises d’angoisse et les TOC (troubles obsessionnels du comportement) en quelques séances seulement. Avec leurs solutions pratiques et des guérisons express, en 30 ans, ces nouvelles thérapies ont révolutionné l’approche des troubles mentaux. Face à la psychanalyse et son long travail d’introspection, de plus en plus de patients se tournent vers ces techniques pour aller mieux rapidement.

De la réalité virtuelle pour vaincre la peur du vide ou des insectes à la thérapie par les arbres qui promet de réduire le stress, les techniques se multiplient.

Mais existe-t-il des preuves scientifiques de leur efficacité ?

Pour en débattre, Julie Morelle reçoit quatre invités en plateau:

Dr Eric Mairlot : neuropsychiatre et hypnothérapeute.

Il dirige depuis près de 30 ans l’Institut de Nouvelle Hypnose et le Centre de Thérapies Brèves à Bruxelles. Il est également formateur en hypnose et auto-hypnose, chargé de cours d’hypnose à la Pitié- Salpêtrière, à Paris, et expert en hypnose auprès des tribunaux.

Dr Serge Gozlan : psychiatre et psychothérapeute spécialisé en TCC au CHU Brugmann à Bruxelles.

Depuis 25 ans, il mène des thérapies de groupe contre la phobie sociale. Il est également responsable du Centre de Thérapie Cognitive et Comportementale (CTCC) et du Centre de Gestion de l’Anxiété et du Stress (CGAS) à Bruxelles.

Isabelle Finkel : psychanalyste, directrice du CPCT-Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement à Bruxelles.

Le CPCT propose à toute personne qui se trouve dans un moment d’impasse subjective, de rencontrer un praticien de la psychanalyse gratuitement, et pour une durée limitée à 16 séances.

Le CPCT a des antennes à Liège, Mons et Tournai.

Marie Lievens : infirmière

Après des années de psychanalyse, elle a fait de l’hypnothérapie en individuel et en groupe.

Elle nous parlera de ce que ça a changé dans sa vie.

" Phobies, anxiété, stress. Les promesses des nouvelles thérapies. "

Un documentaire de Cécile Bittner à voir dans Regard sur... ce lundi 28 mars à 20h30 sur La Trois