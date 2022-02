Phishing : nouvelle vague de SMS frauduleux concernant Itsme

Un SMS provenant de Proximus, d’Amazon ou encore de Bpost et contenant un lien suspect, c’est aujourd’hui de plus en plus courant. Les Belges sont nombreux à être victimes de tentatives d’hameçonnage (phishing) et même si la plupart restent attentifs, certains tombent encore dans le piège des escrocs.

En ce début d’année 2022, c’est l’application d’identité Itsme qui est particulièrement touchée par le phénomène. Un grand nombre de SMS, prétendument envoyés par la plateforme, demandent aux destinataires de cliquer sur un lien internet afin de protéger son compte.

En cliquant sur ce lien, vous êtes renvoyés sur une page semblable au site web officiel de l’application. Néanmoins, il ne s’agit ici que d’une réplique du site internet sur laquelle les informations que vous introduirez seront directement transmises aux pirates. "La personne qui clique sur le lien va arriver sur une plateforme assez proche de la plateforme officielle", précise Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit. "Sur ce faux site, les escrocs vont demander des données, souvent des données bancaires", ajoute-t-il..

En fournissant ces données, demandant souvent l’utilisation du digipass de votre banque, vous transmettez les clefs ouvrant possiblement les portes de votre compte bancaire.