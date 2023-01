Philosophie : ouvrir grand les fenêtres, et se dire qu'il y a un monde à rêver pour demain

Rêver, c'est un exercice mental que chacun devrait s'imposer tous les matin. Il touche chaque individu, son cercle familial et plus largement la société à laquelle il participe. Le monde a besoin d'écrire un récit d’avenir collectif. Economie, enseignement, éducation au media, environnement, les solutions de demain sont dans l'imaginaire et la créativité de tous.

"Si on n'oublie pas d’ouvrir grand les fenêtres, de se dire qu'il y a un monde à rêver pour demain, dans lequel je me demande quelle sera la place de l’éducation, du théâtre, de la culture et de l’art dans l’éducation ? Est-ce qu’il est possible de ne pas valoriser uniquement le QI intellectuel et rationnel des ingénieurs, mais aussi le QI artistique de ceux qui inventent ? De donner autant de place dans la société à ceux qui créent qu'à ceux qui rapportent et qui calculent. Donner autant de valeur à un poème d’Eluard qu’à un tableau 'Excel' ? Alors je crois que cette matinée commence bien!"