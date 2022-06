[Philo] Si les extraterrestres existaient, qu’est-ce que ça changerait pour nous ?

Nous allons avoir beaucoup de mal à faire des voyages interstellaires dans les prochaines années ou décennies pour visiter ces zones habitables. Par contre, c’est nous qui pourrions être visités, souligne Matthieu Peltier.

En juin 2021, le Renseignement américain avait affirmé, dans un rapport très attendu, qu’il n’existait certes pas de preuve extraterrestre, mais reconnaissait que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués.

En mai, pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain a tenu une audition publique sur le sujet. Selon le Pentagone, un nombre croissant d’objets non identifiés sont signalés dans le ciel, depuis 20 ans. Et ils suscitent inévitablement les spéculations les plus folles.

Enfin, il y a quelques jours, la Nasa annonçait la création d’un groupe spécial d’étude de ces phénomènes.