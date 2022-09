[Philo] Qu’est-ce qui va provoquer le changement chez l’être humain ?

Cela peut s’appliquer au changement en général, affirme Matthieu Peltier.

En 1989, deux semaines avant la chute du mur de Berlin, un grand expert en géopolitique mondial donne une conférence et annonce que le mur de Berlin sera encore là pour au moins 50 ans. 15 jours plus tard, c’est la fin de la Guerre froide. Pourquoi à ce moment-là ? Quel événement spécifique a permis cela ? Pourquoi ne l’avions-nous pas prévu ?

Peut-être tout simplement parce que la situation avait évolué vers cet état métastable, cet état particulier où un rien, un minuscule événement qui, la veille, n’aurait rien changé, cette fois, change tout.

Et je trouve que cela est optimiste, en un certain sens. Si je prends pour exemple la cause climatique, pour laquelle beaucoup de gens se battent depuis des années, sans observer de véritables changements, ces gens peuvent se dire que, comme toute structure dissipative, il est possible que ce qui ne marche pas, depuis des décennies, soudain va percoler et permettre de plonger tout à coup vers un nouveau système.