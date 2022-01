[Philo] Qu’est-ce que le désir ?

Le Grand Dictionnaire des philosophies et des religions, c’est, chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions. Le philosophe André Comte Sponville (auteur d’un Dictionnaire philosophique paru chez PUF) définit cette fois le désir, cette 'puissance de jouir et d’agir'.

Puissance de jouir et d’agir, précise André Comte Sponville, et non pas manque. Il faut insister sur cette dimension. Pour une fois, l’étymologie a tort, puisque ce mot de désir en français vient du latin sidus, sideris, l’astre, l’étoile, et le dé indique l’absence. Autrement dit, le désir serait le manque d’une étoile, l’inaccessible étoile, que chantait si bien Jacques Brel.