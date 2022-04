Philo - Pourquoi parlons-nous autant du temps qu’il fait ?

La météo est quelque chose que tout le monde partage. C'est ce que le philosophe allemand Peter Sloterdijk appelle 'notre condition atmosphérique'. Nous la partageons avec tous les gens qui sont sous le même ciel que nous, quels que soient nos âges, nos sexes, nos idées, notre niveau socioculturel.

La météo, c'est notre vécu commun.

Et c'est une notion bien différente de la notion de climat. Le climat est un concept, ce n'est pas un vécu. C'est d'ailleurs problématique dans l'optique de la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que l'évolution du climat s'approche par des chiffres, par des courbes, par des statistiques, mais pas par un vécu qu'on aurait en pointant notre nez dehors.

Le climat on peut le prévoir, la météo beaucoup moins. La météo, c'est un événement relativement incertain. A quelques jours près, le climat est une loterie à laquelle nous jouons avec toute notre communauté. Et comme le résultat de cette loterie est toujours incertain, cela devient un sujet de conversation. On commente ainsi le cours incertain de notre monde commun et on partage avec l'autre les conséquences communes des résultats de cette loterie.