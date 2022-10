[Philo] L’individualisme est-il un problème ou une libération ?

L’individualisme est une tendance souvent décriée dans notre société, mais est-il vraiment un problème ? Le philosophe Matthieu Peltier apporte quelques nuances.

Pour Matthieu Peltier, nous commettons souvent plusieurs erreurs à propos de ce concept d’individualisme.

La première serait de n’en retenir que son sens courant et restreint, à savoir celui de l’individu égoïste et replié sur soi. Dans ce cas, on confond individualisme et égoïsme.

Un autre écueil est de ne retenir que les dangers qui accompagnent la montée de l’individualisme, à travers les crises de société modernes, voire le déclin annoncé de ces sociétés. Car c’est aussi un facteur de dynamique, de construction d’une nouvelle société, dans laquelle la liberté ne s’oppose pas nécessairement à la solidarité et où l’autonomie ne conduit pas nécessairement à l’isolement.

Enfin, on a toujours tendance à penser que l’individualisme est quelque chose d’achevé, que l’on est dedans et que cela n’évolue plus. Or c’est un processus qui évolue encore et qui, en fait, selon certains indicateurs, comme le temps consacré aux relations sociales, continue d’augmenter.