[Philo] Faut-il préférer la lucidité à la naïveté ?

Les choses sont peut-être encore plus compliquées que cela, tout simplement parce qu'on oublie le véritable sens du mot naïf. L'étymologie renvoie au mot latin nativus, natif, naïf, car au plus près de la naissance, à la source de tous les possibles. Être naïf, c'est donc être un enfant. Être comme un enfant pour qui tout est encore possible, tout est encore ouvert.

Le naïf est celui qui ne préjuge pas du réel, ce qui lui donne paradoxalement une certaine forme de lucidité.

Entre naïveté et lucidité, il n'est donc pas certain qu'il faille choisir, affirme Matthieu Peltier. Il faut plutôt opposer la naïveté à la crédulité. Le crédule ne peut s'empêcher d'avaler des idées préconçues, sans examen, alors que l'esprit naïf est sans idée préconçue. Il est vierge de tout présupposé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Victor Hugo disait que la naïveté est en fait le visage de la vérité.

"Le naïf n'est donc pas forcément celui qui se trompe, parce qu'il perçoit le réel comme quelque chose de neuf et pas comme la répétition de ses obsessions."