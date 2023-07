Philipsen troisième leader, la surprise Frédérik Frison : découvrez la sélection belge pour les Mondiaux de cyclisme à Glasgow

Sven Vanthourenhout a livré ce lundi sa sélection pour les mondiaux de cyclisme de Glasgow de début août. Comme prévu, Jasper Philipsen s’ajoute à Remco Evenepoel et Wout van Aert pour former un trident redoutable de leaders. Pour les accompagner et les servir, aucune réelle surprise si ce n’est Frederik Frison. Du haut de ses 30 ans, le coureur de chez Lotto-Dstny portera le cuissard belge pour la première fois.

Les Belges devraient être marqués de près sur les chemins écossais. Le profil de nos trois leaders offre bon nombre de possibilités pour se parer du maillot irisé. Très en vue ces derniers jours sur le Tour de France, Philipsen et van Aert tenteront de profiter de leur état de forme actuel. De son côté, Evenepoel prépare la Vuelta qui commencera deux semaines après les Mondiaux. De quoi être optimistes pour nos trois têtes d’affiche.

Raison de plus pour bien les accompagner. van Aert comptera sur deux de ses équipiers chez Jumbo-Visma avec Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck. Le champion du monde en titre, Evenepoel, pourra faire de même avec Yves Lampaert. Malgré un fameux contingent de coureurs belges, Alpecin Deceuninck n’enverra que Philipsen. Partenaire d’entraînement de l’actuel maillot vert de la Grande Boucle, Frédérik Frison honorera donc sa première sélection. Victor Campenaerts sera l’autre coureur de chez Lotto-Dstny tandis que Jasper Stuyven, toujours précieux dans les championnats, boucle la sélection de neuf coureurs.

La sélection complète : Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Frédérik Frison, Victor Campenaerts, Jasper Stuyven.

Pour l’exercice chronométré, aucune surprise avec le duo composé de van Aert et Evenepoel. La course en ligne de ces championnats du monde à Glasgow se déroulera le 6 août prochain et sera à suivre sur nos différents supports.