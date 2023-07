Philipsen "ne roulera pas derrière Mathieu van der Poel aux mondiaux", van Aert réagit

Le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout n’a pas encore officialisé sa sélection pour les championnats du monde de cyclisme sur route de Glasgow, au mois d’août prochain. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, il aurait décidé d’aligner un troisième leader aux côtés de Wout van Aert et Remco Evenepoel : le sprinteur Jasper Philipsen.

Après un début de saison tonitruant, Philipsen a décroché trois victoires d’étape sur la première semaine du Tour de France. Son niveau de forme actuel et sa pointe de vitesse font de lui un atout de choix pour notre équipe nationale. Les Belges possèdent déjà deux cartes offensives, van Aert et Evenepoel. Philipsen pourrait lui se contenter d’une course d’attente et viser la victoire en cas d’arrivée au sprint.