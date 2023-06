Philipsen, Jakobsen, Ewan, van Aert : le plateau XXL de sprinteurs sur le Tour de France 2023

Être sprinteur sur le Tour de France 2023, toute une affaire. Alors qu’il y a quelques années de cela, le parcours de la Grande Boucle regorgeait encore d’étapes complètement plates favorables aux sprinteurs, depuis quelques années, les étapes dites "de transition" se font de plus en plus rares.

Et quand on analyse de plus près le tracé de ce Tour 2023, on se dit que, pour les finisseurs du peloton, les occasions de briller ne seront finalement pas si nombreuses que ça cette année. A la grosse louche, on compte 4 ou 5 étapes qui pourraient leur sourire. Pour le reste, il faudra sans doute espérer passer les bosses pour s’imposer. Malgré ce parcours exigeant, les gros poissons du sprint ont quasiment tous répondu présent. La preuve.

Leader du classement honorifique des meilleurs sprinteurs de la saison, Jasper Philipsen répond évidemment présent. La Grande Boucle, il l’affectionne puisque c’est sur les routes françaises qu’il a remporté ses 3 victoires en Grand Tour. L’an dernier, c’était lors de la 15e étape qu’il avait triomphé, devançant Wout van Aert et Mads Pedersen à Carcassone.

Deux adversaires qu’il va d’ailleurs retrouver sur le Tour 2023. Le premier est le maillot vert sortant et avait impressionné un peu tout le monde l’an dernier en remportant trois étapes. Cette année, van Aert a cependant annoncé qu’il ne viserait plus la tunique verte et partirait à la chasse aux étapes. De quoi en faire un sérieux candidat dans les sprints massifs pour costauds.

De son côté, l’infatigable Pedersen, 3e au classement des sprinteurs les plus victorieux cette année, continue sa saison marathon. Après une saison des Classiques éreintante et le Giro, le voici donc au départ de sa 4e Grande Boucle consécutive. Il y a remporté une étape, l’an dernier à Saint-Etienne (13e étape) devant Fred Wright et Hugo Houle.