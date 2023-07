Philipsen intouchable, un gouffre au vert et un scenario prévisible : les faits marquants de la 11e étape du Tour de France

Trois coureurs ont animé le début de course pour finalement s’échapper : Daniel Oss, Matis Louvel et Andrey Amador.

Un oiseau pour le chat. Les équipes de sprinters n’ont pas connu de grandes difficultés à contrôler l’échappée. Et dès les premiers mètres en solo des fuyards, le dénouement était connu des managers d’équipes. "Ils ne sont que 3, pas d’inquiétude" a ainsi communiqué la voiture Soudal Quick Step à ses coureurs.

Et effectivement, le scenario attendu est arrivé : les équipes des sprinters ont laissé les échappés sous contrôle et le dernier rescapé du trio a été repris à 13,5 kilomètres de la ligne d’arrivée.