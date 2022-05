Philippines : Marcos Junior revendique la victoire à la présidentielle et rend hommage à son père

Ferdinand Marcos Junior, fils de l'ancien dictateur philippin, a revendiqué mercredi via son porte-parole la victoire à l'élection présidentielle, s'engageant à être le dirigeant de "tous les Philippins".

"Au monde, il dit: jugez moi sur mes actes, pas sur mes ancêtres", a ajouté Vic Rodriguez dans un communiqué.

Selon des résultats préliminaires portant sur la quasi-totalité des bureaux de vote, Marcos Junior, surnommé "Bongbong", a obtenu plus de 56% des suffrages et plus de deux fois plus de voix que sa principale rivale.