"Lorsque nous avons réuni les compte-rendus à 06h00 aujourd'hui (samedi), nous avons réalisé qu'il n'y avait que 40 morts, 31 blessés et 15 disparus", a déclaré à l'AFP Naguib Sinarimbo, porte-parole et chef de la défense civile pour la région sud. Cinq autres personnes ont péri ailleurs dans le pays, a précisé le chef de la défense civile nationale, portant le nouveau bilan à 45 morts. Un précédent bilan erroné faisait état de 72 morts, 14 disparus et 33 blessés.

Nalgae, attendue depuis jeudi, a finalement frappé samedi à l'aube la principale île des Philippines, Luzon, accompagnée de vents atteignant 95 km/h, une heure après avoir touché terre sur l'île faiblement habitée de Catanduanes.