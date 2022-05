Philippines : la popularité de Duterte propulse sa fille à la vice-présidence

Selon des chiffres officiels, plus de 6.200 personnes ont été tuées dans la campagne antidrogue menée par Rodrigo Duterte depuis son accession à la présidence en 2016. Selon les organisations de défense des droits humains, le nombre de morts s'élève en réalité à plusieurs dizaines de milliers.

Ces exécutions extrajudiciaires de trafiquants de drogue réels ou supposés ont été largement condamnées dans le monde et ont déclenché une enquête de la Cour pénale internationale. Mais la justice expéditive de Duterte a plu à de nombreux Philippins lassés de la bureaucratie, de la corruption et des dysfonctionnements en tout genre qui affectent leur vie quotidienne.

La popularité du père a déteint sur sa fille, que ses partisans considèrent comme une héritière sûre, capable de le protéger des poursuites pénales après son départ du pouvoir le 30 juin.

La victoire de Sara Duterte cimente la place de la famille au coeur du pouvoir pour six années supplémentaires, même si la fonction de vice-présidente est essentiellement honorifique.

Dynastie politique

Elle garantit aussi que le nom Duterte restera sur la liste des puissantes dynasties politiques aux Philippines.

Avec l'élection de Ferdinand Marcos Junior à la présidence, ce sont deux enfants de dirigeants autoritaires qui se retrouvent élevés aux plus hautes fonctions du pays.

Pendant leurs campagnes respectives, ils ont affiché leur soutien à de nombreuses politiques de Duterte-père, ce qui a alarmé les militants des droits humains, les journalistes et les chefs des communautés religieuses.

Tous s'attendaient, au départ, à ce que Sara Duterte tente de briguer la présidence.

Mais à la stupéfaction générale - et apparemment aussi à celle de son père - elle a conclu un accord avec Ferdinand Marcos Junior, fils de l'ancien dictateur du même nom et candidat à la présidence, et s'est présentée à la vice-présidence.