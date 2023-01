Philippines : la Nobel de la paix Maria Ressa acquittée d’évasion fiscale, "La vérité l’emporte"

Mme Ressa et M. Muratov ont été récompensés en octobre 2021 par le comité Nobel pour leur combat pour la "sauvegarde de la liberté d’expression". Interrogée mercredi sur la signification de la décision rendue par la cour d’appel, Mme Ressa a répondu : "De l’espoir. C’est ce qu’elle procure".

Malgré ce jugement, l’avenir de Rappler, qui a vu le jour il y a une dizaine d’années, demeure incertain. Il livre toujours une bataille judiciaire contre une ordonnance de la Commission philippine des valeurs mobilières et des changes. En juin, à quelques jours de la fin de la présidence de M. Duterte, celle-ci avait ordonné la fermeture du site pour avoir violé "les restrictions constitutionnelles et légales sur la propriété étrangère dans les médias".