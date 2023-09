Philippines : des chercheurs d’or risquent leur vie au fond de l’eau

Aux Philippines, la pauvreté pousse des plongeurs à chercher de l’or le long des côtes. Un travail fatigant, extrêmement dangereux et finalement assez peu rémunérateur.

Avant chaque plongée, Djumar fait le singe de croix pour se donner du courage. Son matériel est des plus rudimentaires : un masque, une ceinture lestée et un tuyau en plastique dont s’échappe de l’air comprimé. Les plongeurs respirent grâce à des compresseurs, les mêmes utilisés pour les pneus des voitures. Djumar prie pour que rien ne lui arrive. "Quelques fois, je suis anxieux avant de plonger, mais je prie toujours Dieu pour qu’il me donne la force d’y aller", explique-t-il.

Ce jour-là, ils sont des dizaines à se jeter à l’eau, à 17 mètres de profondeur. Ils vont travailler pendant huit heures, au péril de leur vie. Les tâches sont bien définies, les premiers dégagent les grosses pierres du site, les seconds grattent le sol pour dégager le sable dans lequel ils espèrent trouver de l’or. Il faut une dizaine de sacs pour dégager un gramme du précieux métal.