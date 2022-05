Philippines : comment le fils de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos est devenu président 50 ans plus tard ?

"J’ai connu plusieurs formes de torture. Ils ont appliqué un fer à repasser sur la plante de mes pieds, et j’ai crié de douleur, bien sûr. Ils ont inséré des balles entre les doigts de mes deux mains et ont serré mes mains si fort que je hurlais de douleur, et j’avais l’impression que mes os allaient craquer. J’ai appris les types de torture que mes amis ont subis et c’était pire. La bouche de l’un de mes amis a été utilisée comme cendrier, l’autre a été attaché par les mains et les pieds et jeté dans une piscine." décrit Bonifacio.

Le retour du fils de Ferdinand Marcos au pouvoir est très douloureux pour cet ancien prisonnier politique et victime de torture sous la loi martiale.

"Le fils du dictateur devenant président 50 ans après que Marcos père ait déclaré la loi martiale est vraiment impensable. Je ne peux pas, je vous assure, concevoir comment cela soit réel. ", explique Bonifacio.

Aujourd’hui, il ne voit plus qu’une seule voie possible, le retour au militantisme.

La peur que l’histoire se répète

Marcos junior n’a pour l’instant pas reconnu publiquement les crimes de son père et le rôle de sa famille comme bénéficiaire directe de ces crimes.

Le nouveau président va également faire face à des demandes de poursuites contre le président sortant Rodrigo Duterte pour des milliers de meurtres lors de sa répression anti-drogue – des décès faisant déjà l’objet d’une enquête par la Cour pénale internationale.