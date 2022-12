Philippines : au moins 25 décès dans des inondations survenues à Noël

Au moins 25 personnes sont mortes dans les inondations survenues le jour de Noël aux Philippines, selon un nouveau bilan des autorités mercredi.

Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leurs maisons après que des pluies diluviennes ont submergé des villages, des villes et des autoroutes, coupant court aux festivités de Noël dans ce pays majoritairement catholique.

Selon l’agence nationale de gestion des catastrophes, plus de 81.000 personnes se sont réfugiées dans des centres d’évacuation et des efforts étaient toujours déployés pour venir en aide aux populations les plus touchées. Au moins treize personnes sont mortes, la plupart noyées, dans la province du Misamis Occidental et sur l’île méridionale de Mindanao, a annoncé l’agence.