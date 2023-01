Philippines : 27 morts et trois disparus dans des tempêtes en janvier

Au moins 27 personnes sont mortes dans des tempêtes survenues en janvier aux Philippines, ont indiqué les autorités dimanche, tandis que les fortes pluies continuent à balayer le pays sujet aux catastrophes naturelles.

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par les averses avaient déjà fait 52 morts et forcé plusieurs centaines de milliers de personnes à fuir leur domicile dans les îles du sud et du centre des Philippines le week-end de Noël.

Depuis le 3 janvier, plusieurs tempêtes consécutives ont fait 27 morts, les eaux de crue ayant balayé des maisons, détruit des routes et inondé des cultures, a indiqué le bureau de la défense civile dans un rapport publié dimanche.

Onze personnes ont été blessées et trois sont portées disparues.

L'institut météorologique d'Etat, PAGASA, a aussi alerté dimanche sur les fortes pluies qui s'abattent sur la péninsule de Bicol et la province de Quezon, à l'extrémité sud de l'île principale de Luzon.

"Avec ces conditions, des inondations et des glissements de terrain provoqués par les pluies sont probables dans des zones très sensibles" aux catastrophes, a déclaré PAGASA dans un message d'alerte.

Plus de 83.000 personnes sont réfugiées dans des centres d'urgence, selon le bureau de la défense civile, et plus de 1.200 maisons ont été endommagées par les eaux de crue et les fortes pluies.

Les Philippines sont classées parmi les nations les plus vulnérables aux effets du changement climatique et les scientifiques ont averti que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe.