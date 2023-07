Philippe Soreil sur la route des Vikings : un voyage épique du Danemark à la Normandie

Du Danemark à la Normandie, en passant par la Flandres et la Pologne, ce jeudi Philippe Soreil et sa compagne Jill marchent dans les pas des Vikings. Entre présent et passé, leur voyage démontre l’impact insoupçonné que ces guerriers scandinaves ont pu avoir sur certaines régions d’Europe.

À bord de leurs drakkars, les Vikings ont mené du 8e au 11e siècle de notre ère une longue épopée marine à travers l’Europe, qui demeurera à jamais marquée par leur passage. Que ce soit par les ports qu’ils ont créés, par les villes qu’ils ont fondées ou par les échanges qu’ils ont pu avoir avec les populations rencontrées en chemin, l’empreinte qu’ils ont laissée sur le vieux continent est indélébile, en particulier pour ce qui est des pays du Nord, dont ils sont originaires.

Leur influence, pourtant, s’étend bien au-delà de la Scandinavie, puisque les Vikings ont également fait escale aux Pays-Bas et en Normandie, ainsi que sur les côtes flamandes. Anvers, Bruges, Gand, Furnes… Toutes ces villes furent en effet la proie de nombreux pillages vikings au 9e siècle de notre ère. Un fait peu connu en dépit du rôle qu’ont pu jouer ces peuples dans notre histoire, puisque le climat d’insécurité qui découla de ces attaques fut l’un des facteurs d’apparition du système féodal…

Une traversée au départ de la mer Baltique

C’est inspiré par la culture nordique de sa compagne Jill que le journaliste et aventurier Philippe Soreil a décidé de partir avec elle sur les traces de ces anciens guerriers.

Leur périple démarre tout d’abord au Danemark, terre viking par excellence. Partis de l’extrémité nord du pays, ils longent les côtes danoises jusqu’à Copenhague avant de faire route vers la Pologne, où a lieu chaque année un Festival Vikings à Wolin. Direction ensuite les Pays-Bas, puis la Belgique et la Normandie, dont les littoraux furent la proie, au Moyen-Âge, de plusieurs attaques vikings. De là, ils retraversent finalement la Manche pour rejoindre le champ où s’est déroulée la bataille de Hastings. Un événement qui marqua la fin de l’âge viking, suite à la défaite d’Harald, roi de Norvège, contre Harold II, roi d’Angleterre.

À mi-chemin entre un récit de voyage et un documentaire historique, ce film met ainsi en évidence l’influence méconnue des Vikings sur certaines villes côtières européennes, généralement peu associées à la culture scandinave. Par ailleurs, il raconte également l’histoire d’un peuple aujourd’hui disparu, mais qui à une époque représenta la plus grande crainte de tout un continent, et qui demeure malgré tout bien ancré dans notre imaginaire.

