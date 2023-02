Philippe Soreil présente son tout premier roman, "L’aîné et la montre en or"

Philippe Soreil était l’invité du 8/9 pour son tout premier roman, L’aîné et la montre en or. Un roman sur le danger de la lumière et la quête de gloire.

Ce premier roman, édité chez Chronica, Philippe Soreil a pris cinq ans pour l’écrire.

"C’est l’histoire d’un jeune Sicilien chanteur qui s’est fracassé complètement à force d’avoir des accidents les uns derrière les autres et en consommant un peu n’importe quoi avec les premières lueurs du succès", résume-t-il. "Il est à la recherche de la lumière en permanence, donc il se retrouve à l’état zéro […]. Il met trente ans pour se reconstruire".

Animateur à la télévision depuis près de 40 ans, Philippe Soreil a lui-même été longtemps en contact avec la lumière. Mais elle n’a jamais eu sur lui l’effet et l’attirance qu’elle provoque chez le héros de son roman : "je n’ai jamais été à la recherche de la lumière", dit-il. "Je l’ai acceptée, parce que la télévision bien sûr amène dans la lumière, mais je n’ai pas été aveuglé par la lumière".

L’inspiration, c’est plutôt son ami Philippe Kriwin, qui co-signe avec lui le livre. "Au départ c’est vraiment l’idée de Philippe, qui m’a attrapé un jour […] et qui m’a dit : 'je cherche quelqu’un pour écrire une histoire que j’ai en tête et que j’ai en partie imaginée et vécue'. Ça a été le point de départ".