Philippe Soreil : "Je me suis retrouvé seul dans un igloo au milieu de l’Antarctique pendant 6 jours !"

Philippe Soreil, alors âgé de 3 ans, avait demandé comme cadeau d’anniversaire le disque " Les quatre saisons " de Vivaldi. À l’époque, il avait l’oreille musicale et lorsqu’il l’a écouté pour la première fois il a fait remarquer à son père un problème de fausse note. Celui-ci a alors rapporté le vinyle chez le disquaire, stupéfait qu’un enfant aussi jeune ait pu détecter cela, a procédé à l’échange. Le nouveau disque ayant le même problème, son père y est retourné et il s’est alors avéré que toute la série avait été mal pressée et a dû être renvoyée chez le fournisseur.



Philippe Soreil, qui avait l’oreille absolue, a alors commencé le violon au conservatoire de Verviers, en ce temps-là dirigé par Guy-Philippe Luypaerts, le père de Maurane. Plus tard, il devait partir pour une école spécialisée dans la musique à Londres, mais Philippe Soreil qui était en pleine adolescence, a délaissé le violon pour s’intéresser à la guitare. Un instrument qui, à l’époque, lui permettait de draguer plus facilement et qu’il pratique toujours aujourd’hui.