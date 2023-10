Philippe Risoli retrace sa vie et sa carrière dans son livre "Dites bien à mon fils que je l’aime"

Philippe Risoli était l’invité du 8/9 pour la publication de ses mémoires Dites bien à mon fils que je l’aime parues le 7 septembre dernier, dans lequel il revient sur son enfance et son parcours professionnel en télé et en radio.

Le point de départ du livre, c’est une image très précise : le réveillon de Noël de ses 12 ans avec autour de la table sa famille proche, son père, sa mère, sa grand-mère, ses oncles et ses tantes.

"À travers ces personnes qui m’ont beaucoup influencé durant ma jeunesse, à travers ce qu’on a mangé ce soir-là et les cadeaux que j’ai trouvés le lendemain matin au pied du sapin de Noël, je vais évoquer tout un tas de sujets, avec en filigrane la radio et la télévision, qui étaient déjà mes passions à l’époque, et raconter comment un gamin qui n’a rien à voir avec ce monde des médias va réussir à se faufiler et à rentrer un beau matin sur un plateau de télévision et à occuper ce plateau pendant plusieurs dizaines d’années", résume Philippe Risoli.

Ce n’est pas un livre plombant du tout, il y a plein de moments très drôles.

Dans ce livre, Philippe Risoli raconte aussi bien les nombreux moments drôles, comme quand il regardait la télé en cachette le soir quand son papa dormait et que sa maman lui faisait croire qu’elle ne l’avait pas repéré, ou le jour où il a failli prendre feu sur le tournage du Juste Prix. Mais aussi des histoires de famille très touchantes, comme celle qui a donné son titre à ce livre : une parole de son père qu’il dit à une infirmière quand il est sur son lit de mort.

"La veille de sa mort, il m’a dit : va-t’en, je ne veux pas que tu me voies mourir. Le lendemain, en partant, il a dit à l’infirmière : dites bien à mon fils que je l’aime. J’ai trouvé que c’était une preuve d’amour extraordinaire, parce que dans ma famille on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Donc le dire comme ça au moment de partir, j’ai trouvé ça formidable. J’ai trouvé que la phrase était jolie en plus", se souvient-il.