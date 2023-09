Philippe Risoli dévoile les secrets de fabrication de son tube “Cuitas les bananas”

À l’époque, il avait 10 ans et était déjà passionné de télévision. Ses parents venaient d’acheter un poste qu’ils déplaçaient de pièce en pièce. Ce jour-là, Philippe Risoli était dans la cuisine avec sa grand-mère lorsque les images de l’assassinat de Kennedy passent sur le petit écran. Il était effrayé et tétanisé lorsqu’il a vu le président américain se faire tirer dessus dans sa décapotable avec son épouse à ses côtés. Ce sont les premières images qui l’ont marqué, il était sous le choc et n’arrivait plus à faire la différence entre la fiction et la réalité. C’était un des évènements les plus marquants des années 60 et qui, par la suite, a eu des conséquences sur la politique américaine et internationale.