Philippe Manoeuvre : "C’était l’époque du rock, on n’était pas venu pour faire de la figuration, on était venu conquérir le monde."

À l’occasion de la semaine du livre, Plan Cult vous propose une édition 100% littéraire. Le plus rock des auteurs et rédacteurs français est notre invité au Centre belge de la bande dessinée. Grand chroniqueur, animateur radio, c’est en sa qualité d’auteur qu’il nous rejoint aujourd’hui pour la sortie de son dernier ouvrage, une rétrospective de ses tournées et ses interviews des figures emblématiques du rock.