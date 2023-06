Philippe Lavil : ses plus grands tubes revisités, des duos et des inédits sur son nouvel album

Philippe Lavil est de retour avec un nouvel album, Sous le même soleil. Dans ce nouvel opus, le chanteur de 75 ans reprend quelques-uns de ses tubes avec de nouveaux arrangements. On y découvre notamment de nouvelles versions des titres Il tape sur des bambous, ou encore Avec les filles, je ne sais pas… Mais aussi des duos et des inédits.

Invité dans Le 8/9, sur VivaCité et La Une, Philippe Lavil nous en dit plus sur ce projet :

"Avec des amis musiciens, on a eu envie de fouiller dans le catalogue et on s’est aperçu qu’on avait des belles chansons qui étaient passées un petit peu à côté, et même beaucoup à côté (du succès, ndlr). On les a réorchestrées, réarrangées. On s’est fait une petite carte de visite pour aller faire des spectacles, c’est la route qui nous intéresse. Ça nous a manqué."

Des duos marquent aussi ce nouvel album, comme Elle préfère l’amour en mer avec Claudio Capeo. Une collaboration née d’un vrai coup de cœur amical entre les deux chanteurs :

"On s’est rencontré en Martinique l’an dernier pour le tournage d’une émission de télévision, et ça a flashé, on est devenu pote. C’est un type formidable, c’est un être humain extraordinaire. […] Il est enthousiaste, positif."

On y retrouve aussi d’autres duos, avec sa fille Lola et avec Viktor Lazlo, ainsi que deux titres inédits : Ne m’oublie pas et Au pays des vermeils.

"J’avais envie de faire ça avec elle, je lui ai proposé, elle m’a dit 'mais papa je n’y arriverai jamais', explique Philippe Lavil à propos du duo avec sa fille Lola qui vient d’avoir 30 ans qu’il a accompagné en studio avec "avec beaucoup d’amour et de tendresse". "J’ai essayé de la rassurer en lui disant que la première fois que j’avais entendu ma voix dans un casque, j’avais eu envie de partir."

Son fils s’est également impliqué dans le projet en produisant l’album. Le chanteur a récemment révélé sur Sud Radio sa mauvaise expérience avec sa maison de disques : "Je crois qu’à ma maison de disques, ils avaient oublié que j’étais chez eux". "Les maisons de disques, c’est plus du tout comme avant, mais ça, c’est la modernité" confie-t-il au micro de Cyril.

Retrouvez l’interview de Philippe Lavil en entier en haut d’article. Découvrez les invités de la semaine du 8/9 ici.