Philippe Lambillon : cette anecdote croustillante arrivée lors d'un tournage

Philippe Lambillon a débarqué dans notre studio entre deux voyages. L’éternel bourlingueur nous a rejoint pour son livre " Au hasard des pistes, Les tribulations d'un bourlingueur " (Luc Pire).

Philippe Lambillon est reporter à la RTBF depuis plus de 30 ans, et ça fait 47 ans qu’il parcourt le monde !

Toutes les histoires décrites dans ce livre sont vraies. Il nous ouvre ici son univers, de l'Australie au fin fond du Cameroun, du Cambodge au Mexique, du sorcier péteur à la nurse de kangourous, des chauffeurs malicieux aux repasseuses de seins en passant par les scorpions dans la poche, on vit, on tremble et on rit avec lui ! Un livre d'aventures à l’humour décapant dont on ne sort pas indemne !

Il nous a livré un anecdote "croustillante" à propos de la dégustation d'insectes : une blatte... avalée par mégarde ! De quoi se lécher les babines.