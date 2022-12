Philippe Lamberts sur l’affaire de corruption au Parlement européen : "On n’avait pas besoin d’un scandale comme ça"

Plusieurs eurodéputés, dont le socialiste belge Marc Tarabella, font l’objet d’une enquête sur des cas présumés de corruption en lien avec un Etat du Golfe. Dans les rangs du Parlement européen, les soupçons ne datent pas d’hier : ils entourent nomment le récent vote d’une résolution sur les droits humains au Qatar, explique l’eurodéputé Philippe Lamberts, coprésident du groupe des Verts : "S’il y avait un accord général pour qu’on ait un débat sur le sujet de la coupe du monde au Qatar, de nombreux socialistes s’opposaient à l’idée qu’il y ait une résolution. Lorsque la majorité a voulu cette résolution, les mêmes socialistes ont tout fait pour qu’elle soit aussi peu sévère que possible à l’égard du Qatar".

En attendant les conclusions de l’enquête, c’est un coup dur porté à l’image de l’institution européenne, estime Philippe Lamberts : "Je suis estomaqué ! On est dans un contexte où la crédibilité du politique est fortement affectée. La confiance de nos concitoyens est fortement entamée à l’égard des institutions démocratiques, et on se tape un scandale comme ça ! En temps normal, on n’en avait pas besoin, en des temps comme ceux-ci, encore moins."