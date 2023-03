Philippe Lacheau, le nouveau roi de la comédie en France s’invite dans Hep Taxi !

Tout démarre lorsqu’à quatorze ans, Philippe Lacheau reçoit des ses parents, une caméra vidéo. L’adolescent est un fan absolu des comédies de Francis Weber et de Pierre Richard et n’a qu’une envie, celle de faire rire les gens. Rien de tel que cette nouvelle caméra pour laisser libre cours à son imagination ! Tous les week-ends, il écrit et il appelle ses copains pour tourner des parodies de films d’action ou de films de l’espace.

Le bac en poche, il s’inscrit dans une fac pour étudier l’audiovisuel et il décroche un stage dans une petite société de production qui lui apprend le montage. En véritable enfant de la télé, le jeune Philippe réalise que ses idoles tels que Jamel Debouzze, José Garcia ou Les Nuls sont tous passés par le petit écran avant de faire du cinéma.

Il fait donc des vidéos de ses sketchs et les envoie un peu partout. Sa persévérance finit par payer puisqu’il commence comme chroniqueur dans le Morning Live de Michaël Youn. L’expérience se poursuit sur FunTv où ses amis d’enfance viennent le rejoindre et forment avec lui "La bande à Fifi".

En 2004, il tape dans l’œil de Karl Zéro qui l’invite sur Canal +. L’année d’après, il rejoint l’équipe du Grand Journal d’abord au travers d’une séquence quotidienne où il souhaite un bon anniversaire à une personnalité de manière décalée, puis en chair et en os sur le plateau de Michel Denisot.