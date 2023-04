Philippe Jauniaux teste le coaching "Ma ville à vélo" de Provélo Hainaut

Ça y est ! Pro Velo Hainaut quitte les containers blancs installés à la gare provisoire de Mons pour vous accueillir dans un tout nouvel espace dédié aux cyclistes et futurs cyclistes. L’équipe s’installe dans le centre-ville, dans le Hub, lieu de rencontre cyclo culturel montois, pour être au plus proche des habitants et de leurs partenaires qui partagent les mêmes idéaux.