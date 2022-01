Philippe Jauniaux a testé pour vous les lodges de l’Utopia !

L’architecte Michel Duquaine a créé des logements insolites et centrés sur la nature. Derrière chaque lodge se cache une histoire bien précise... en rapport avec les valeurs, les sensibilités et le cheminement de l’architecte et concepteur.

Le Modulor, l e premier lodge, fait référence à l’architecte Le Corbusier.

Le Zig Zag est un lodge familial en rapport avec la nature.

La Black Box est u n cube qui défie les lois de la gravité à 3 mètres de hauteur. Le duplex offre une vue imprenable sur les arbres avec terrasse.

Le Pavillon Japonais fait référence à une architecture japonaise traditionnelle et contemporaine.

La Twin Box a été construite sur pilotis.

Le Life Guard tourne un peu le dos à l’hôtel et se situe en plein centre des dix lodges

Le Bauhauss offre une vue imprenable sur la forêt.

Le Dodécaèdre est l’œuvre la plus technique réalisée par Michel Duquaine.

Le Diamond a été placé entre les arbres et fait référence au diamant.

The Three, l’arbre, est situé à 10 mètres de hauteur. C’est le plus imposant, le plus spectaculaire.