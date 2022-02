Philippe Jauniaux a testé pour vous le monde de la sorcellerie !

Franchement, quand vous entrez dans la boutique à Mouscron, la magie opère tout de suite : ambiance sombre, murs peints en noir, de vieux meubles et un fond sonore de circonstance. Wizard Store à Mouscron attire aussi beaucoup de Français. On est à deux pas de la frontière. Ça fonctionne tellement bien que Nicolas et Marie ont répliqué le projet dans deux autres villes en Hainaut : Mons, à la rue d’Havré et Charleroi, rue de Dampremy. Aujourd’hui et c’est important de le dire aussi : Harry Potter a créé une dizaine d’emplois en Province de Hainaut.

Chaque implantation possède sa propre page FB. Wizard Store Mouscron, Mons ou Charleroi. Allez voir les photos !

-> https://www.facebook.com/Thewizardstoregroup

-> https://www.facebook.com/The-Wizard-Store-Mons-636259633850365

> https://www.facebook.com/The-Wizard-Store-Charleroi-102419731924921