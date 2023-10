Philippe Jauniaux à la découverte du Musée de la Foire de Saint-Ghislain : une plongée dans l'univers enchanté des fêtes foraines

Côté pratique, le Musée de la Foire de Saint-Ghislain propose plusieurs formules de visites, en plus des visites libres. Des visites guidées sur rendez-vous sont disponibles pour des groupes de 3 à 4 personnes ou plus. De plus, des visites animées et contées sont proposées sur rendez-vous, avec Patrick, qui assure la visite tout en réalisant des tours de magie, jouant de l'orgue et en racontant des histoires captivantes. Enfin, pour les amateurs de visites libres, sachez que le premier dimanche du mois, l'entrée est gratuite. Pour ceux qui souhaitent plonger plus profondément dans l'histoire de Saint-Ghislain, une visite guidée d'1h15 est également proposée sur rendez-vous, offrant une exploration approfondie de la mémoire de la région.