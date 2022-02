Philippe Jauniaux a été relooké par David Jeanmotte

L’intra, c’est un peu faire le bilan, cibler ce qui ne va pas, mettre des mots, des mots justes sur des souffrances parfois.

Ensuite, on passe à l’extra et là, on va réparer. On va soigner. On relooke : colorimétrie, coiffeur, maquillage, habillement, accessoires… Quand vous sortez de là, vous vous sentez tellement mieux, comme sur un petit nuage. C’est une histoire de nanas, c’est vrai, mais de plus en plus d’hommes sont tentés par un relooking.

Une séance dure 3, 4 heures minimum. Ca se passe tous les mardis chez Rack Store à Jemappes et on s’inscrit sur la page officielle de David Jeanmotte : https://www.facebook.com/davidjeanmotteofficiel ou pour contacter l’équipe : https://forms.gle/JC4gXWGp9Dd3r4T38