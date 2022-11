Philippe Henry rectifie ses chiffres sur Twitter, après un article Faky : "Que cela ne nous empêche pas de nous élever contre les féminicides"

En revanche, la base de données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est un peu plus récente et permet de ventiler les données par tranche d’âge. Pour elle, les causes de décès sont réparties en trois catégories : les maladies transmissibles, comme les maladies infectieuses, parasitaires, les affections maternelles ou périnatales ; les maladies non transmissibles (comprenez : les maladies chroniques) et les traumatismes.

Quand on regarde les dernières données disponibles (2019) pour l’Europe, on s’aperçoit que les femmes décèdent principalement à cause des maladies transmissibles, dont notamment les infections respiratoires. Chez les femmes âgées de 15 à 29 ans et de 30 à 49 ans, ce sont les maladies non transmissibles qui sont responsables de la plupart des décès.