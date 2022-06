Philippe Henry (Ecolo) à Jeudi en Prime : en Wallonie, "il y a trop de voitures et on les utilise trop"

Initialement prévu pour septembre 2023, le gouvernement wallon a avancé à cette année une mesure de gratuité ciblée des transports en commun. 12 euros par an pour emprunter les bus TEC, c’est ce que paieront les jeunes de 18 à 24 ans inclus, les seniors et les BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée). "C’était prévu dans notre accord de gouvernement", confirme Philippe Henry, le vice-président Ecolo du gouvernement wallon. Mesure sociale, particulièrement pour les seniors et les BIM, c’est mesure de quasi-gratuité des transports en commun cible les jeunes dans un but précis. C’est "pour favoriser l’usage du transport en commun quand on commence dans la vie active, notamment quand on va chercher un travail, quand on va peut-être devoir choisir ou non d’avoir une voiture", explique Philippe Henry, parce que ces jeunes sont au moment de faire "un vrai choix de mobilité pour toute la vie".

En revanche, pour ceux qui ont plus de 25 ans et sont déjà dans la vie active, il n’est pas prévu à ce stade d’abaisser au même niveau les tarifs des transports en commun wallons. "C’est vrai qu’on n’est pas dans une gratuité générale immédiate qui n’était pas prévue dans l’accord de gouvernement et qui représente des budgets encore plus importants", reconnaît le ministre. Toutefois, "cela va avoir des répercussions pour les familles puisque les jeunes étudiants, par exemple, ne devront plus payer leurs transports en commun", précise-t-il.