Philippe Gustin : "Sans être expert, j’aurais bien dit qu’en français « usine à gaz », ça désigne un problème plutôt qu’une solution"

Philippe Gustin pour une carte blanche dans le cadre de la semaine du livre. Le thème imposé l’environnement !

Quand vous m’avez proposé une chronique dans le cadre de la semaine du livre, j’étais super content. J’avais déjà en tête l’image d’un Thomas Gunzig, penché sur ses notes, vif et enjoué, n’hésitant pas à lever le doigt pour annoncer les temps forts de sa prose. Genre « attends celle-là, elle est terrible ». Bon, moi quand je lève le doigt pour prévenir qu’il y en a une bonne qui se prépare, ben en général, c’est mon gamin qui tire sur mon index. Ça vous situe tout de suite la différence de niveau. Ce qui m’a paru bizarre, c’est qu’on me demande mon point de vue d’écrivain sur l’environnement. Je me sens aussi autorisé à m’exprimer sur le sujet que Marine Le Pen à conseiller un bon kebab ou Jean-Marie Bigard à présider une élection de Miss France.

La suite en vidéo.