Philippe Gloaguen, le fondateur du guide du Routard, réexplore la France avec deux nouveaux guides

Passionné d’aventure, de vieilles pierres, de patrimoine, et passionné d’histoire, Philippe Gloaguen revient avec deux nouveaux ouvrages, qui offriront aux plus aventureux, et aux autres, de nouvelles perspectives.

L’exploration du bout du monde l’a-t-elle fatigué, lassé ? La pandémie a-t-elle réinventé le voyage ? La micro-aventure s’impose-t-elle par facilité, ou par envie de redécouvrir l’herbe sous nos pieds ?

"La France à vélo" : des balades mini-trips, en famille, dans un mode accessible à tous, sans le souci de la performance.

"Expériences et micro-aventures en France" : explorations à thèmes. Châteaux de la Loire, histoire de l’impressionnisme hors des sentiers battus, safaris, grande randonnée en compagnie des ânes, dans le respect de la faune et de la flore. Sans oublier la dimension gastronomique, indispensable quand on parle de la France !

Rencontre avec Philippe Gloaguen…