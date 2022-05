Philippe Gilbert vainqueur 966 jours après sa dernière victoire : "Je n’ai pas perdu l’habitude lever les bras"

Philippe Gilbert s’est imposé dans la 3e étape des 4 Jours de Dunkerque. Le coureur de Lotto-Soudal, qui dispute sa dernière saison, s’est montré le costaud dans une arrivée en bosse à Mont-Saint-Eloi comme aux plus belles heures de sa carrière. Il a regoûté aux joies de la victoire pour la première fois depuis 966 jours. "Je n’ai pas perdu l’habitude lever les bras et ça reste un automatisme", a-t-il déclaré.



Après un début de saison compliqué et marqué par les soucis de santé, l’ancien champion du monde a montré ses derniers jours que les sensations revenaient. On l’a notamment vu à l’attaque dans le final de la 2e étape. Phil était l’un des trois leaders de Lotto-Soudal sur la course française. La chute et l’abandon d’Arnaud De Lie ont un peu chamboulé les plans de l’équipe. "On venait avec une équipe forte et complète parce qu’on savait qu’on pouvait jouer les étapes avec Arnaud, moi et Janse van Rensburg, le nouveau champion d’Afrique du Sud. On sait qu’on pouvait jouer sur différents tableaux et aussi pour le général. Malheureusement, Arnaud nous a quittés dès la première étape. On s’est reconcentré et je regagne aujourd’hui. Ça faisait très longtemps que je n’avais plus gagné. Je n’ai pas perdu l’habitude lever les bras et ça reste un automatisme. C’est toujours sympa."



Avec sa victoire et la pénalité infligée à Jason Tesson (pour abri prolongé derrière une voiture), Gilbert grimpe à la deuxième place du Général, dans le même temps que le Néerlandais Arvid de Klein. De quoi rêver de la victoire finale. "Nous prenons étape par étape et nous verrons. Nous restons bien placés au général et nous avons peut-être plusieurs cartes à jouer. Peu importe le profil des étapes, il faut être tout le temps sur ses gardes", a conclu le coureur de Lotto Soudal.