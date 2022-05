Philippe Gilbert vainqueur 966 jours après sa dernière victoire : "Je n’ai pas perdu l’habitude de lever les bras"

Philippe Gilbert s’est imposé dans la 3e étape des 4 Jours de Dunkerque. Le coureur de Lotto-Soudal, qui dispute sa dernière saison, s’est montré le costaud dans une arrivée en bosse à Mont-Saint-Eloi comme aux plus belles heures de sa carrière. Il a regoûté aux joies de la victoire pour la première fois depuis 966 jours. "Je n’ai pas perdu l’habitude lever les bras et ça reste un automatisme", a-t-il déclaré.



Après un début de saison compliqué et marqué par les soucis de santé, l’ancien champion du monde a montré ses derniers jours que les sensations revenaient. On l’a notamment vu à l’attaque dans le final de la 2e étape. Phil était l’un des trois leaders de Lotto-Soudal sur la course française. La chute et l’abandon d’Arnaud De Lie ont un peu chamboulé les plans de l’équipe. "On venait avec une équipe forte et complète parce qu’on savait qu’on pouvait jouer les étapes avec Arnaud, moi et Janse van Rensburg, le nouveau champion d’Afrique du Sud. On sait qu’on pouvait jouer sur différents tableaux et aussi pour le général. Malheureusement, Arnaud nous a quittés dès la première étape. On s’est reconcentré et je regagne aujourd’hui. Ça faisait très longtemps que je n’avais plus gagné. Je n’ai pas perdu l’habitude lever de les bras et ça reste un automatisme. C’est toujours sympa. "



"Cela faisait bien trop longtemps", a-t-il complété sur le compte Twitter de sa formation. "Je suis aussi content parce que c'est ma première victoire pour Lotto-Soudal. Je pense que la manière dont j'ai gagné était belle aussi parce que j'ai reçu un très bon soutien des mecs. C'était vraiment un effort collectif et je suis content de l'avoir terminé. Je suis aussi content de remporter une étape sur cette épreuve 17 ans après ma première victoire ici. C'est le signe d'une belle longévité. C'est peut-être aussi un record. Je suis très content. Je vais fêter ça comme il se doit avec les gars".