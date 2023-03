Philippe Gilbert : "Tadej Pogacar peut gagner les cinq Monuments mais voudra-t-il tout risquer pour Paris-Roubaix ?"

Consultant sur Eurosport, Philippe Gilbert a évoqué la possibilité d’une victoire dans les cinq Monuments de Tadej Pogacar. Selon le Verviétois, c’est possible même s’il a un doute concernant Paris-Roubaix.

"Gagner cinq monuments différents n’est pas une cible facile. Cela demande beaucoup d’énergie, beaucoup de force parce que ce sont des courses très différentes", a commencé par expliquer celui qui a remporté quatre de ces cinq Monuments, Milan-Sanremo étant le seul qu’il n’a pas réussi à décrocher.

L’ancien coureur a mis ensuite en exergue la différence de profil nécessaire pour remporter les cinq classiques les plus importantes. "San-Remo est presque fait pour les sprinteurs ou les puncheurs, vous avez les Flandres et Roubaix pour les gars forts et lourds et les deux autres pour les coureurs légers. Ce n’est pas facile de concourir au plus haut niveau sur ces cinq courses."

Gilbert semble croire à cet exploit de Pogacar mais a tout de même un doute sur l’une de ces courses. "Je pense qu’il peut peut-être gagner les cinq, mais j’ai encore une hésitation à propos de Roubaix. Pas seulement sur ses capacités, mais plus sur le risque que vous devez prendre pour gagner Roubaix. En tant que concurrent du Grand Tour, je ne sais pas s’il veut tout risquer pour Roubaix. Donc point d’interrogation sur celui-là."

Si Rik Van Looy, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck sont les seuls à avoir remporté les cinq Momuments avec le Cannibale comme unique représentant du trio à avoir également remporté au moins un Grand Tour, Pogacar a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie à deux reprises. Il a également montré des aptitudes intéressantes à Milan-Sanremo et au Tour des Flandres qu’il a terminés à la cinquième et quatrième place l’année dernière.

La Primevera sera très difficile à gagner, son parcours ouvert à tellement de profils en fait le Monument le plus illisible. D'ailleurs, personne n’a réussi à le remporter deux fois depuis plus de vingt ans et Erik Zabel au début du siècle. Malgré cela, Pogacar a prouvé qu’il avait suffisamment de qualités différentes pour s’imposer en Italie.

On peut en dire autant du Tour des Flandres où sa prestation l’année dernière était très impressionnante même si la victoire n’était pas au bout. Il a d’ailleurs confirmé que le Ronde serait l’un de ses objectifs du printemps.

L’enfer du Nord, course à laquelle il n’a jamais participé, semble donc bien être le Monument qui sera le plus difficile à conquérir. D’autant que ses objectifs actuels sont principalement tournés vers les courses à étapes avec comme priorité la reconquête d’un nouveau Tour de France. Il pourrait ensuite tenter de remporter le Giro, qu’il n’a jamais disputé, et la Vuelta où il s’était révélé en 2019 en terminant à la troisième place. Le voir gagner les cinq Monuments ressemble donc aujourd’hui à un doux rêve. Cependant, le Slovène n’a encore que 24 ans et a tout le temps devant lui. S’il continue sur sa lancée, il pourrait donc être amené à faire des choix pour savoir comment il préfère marquer l’histoire du cyclisme. Une chose est sûre : il a déjà prouvé qu’il pouvait nous surprendre où il n’était pas attendu.