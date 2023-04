Philippe Gilbert sur la crevaison de Wout van Aert à Paris-Roubaix : "C’est de la gestion du matériel et non de la malchance"

L’erreur de Wout van Aert est certainement due à une prise de risques maximale

Avant de reprendre : "Je me souviens de mes propres expériences sur ces courses et aussi lors d’une étape du Tour de France sur les pavés. J’étais passé à l’attaque mais trop excité ou poussé par une motivation folle, j’avais commis une erreur de pilotage et pris un pavé mal placé et crevé à l’avant. J’avais perdu beaucoup de force et terminé seulement quatrième. L’erreur de Wout van Aert est certainement due à une prise de risques maximale et à une trop grande envie de gagner. Une envie surtout mal contrôlée. Cette erreur, Mathieu van der Poel ne l’a pas commise car il a su éviter tous les pièges du parcours ainsi que ceux tendus par ses adversaires".