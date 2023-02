Philippe Gilbert sur Arnaud De Lie : "Avec un sprint et un finish comme il a, il va épingler beaucoup de courses"

Avec le Circuit Het Nieuwsblad ce samedi, c’est le retour de la saison cycliste en Belgique. Si Philippe Gilbert ne sera plus dans le peloton pour cette édition, un autre wallon pourrait soulever les bras à l’arrivée. Arnaud De Lie a un énorme potentiel pour le jeune retraité.

Arnaud De Lie fait figure de grand favori en compagnie de Christophe Laporte ce samedi pour la 78e édition du Circuit Het Nieuwsblad.

Une course que ne disputera pas Philippe Gilbert. Le jeune retraité est cependant content, car la relève est là, comme il l’a expliqué à Sam Grulois : "On est deux coureurs différents, mais le timing est très bon. Moi, je pars et lui arrive. Il n’y aura pas de temps mort pour les supporters wallons et ça, c’est bien."

Et puis, Philippe Gilbert en a profité pour évaluer les qualités du jeune sprinter. Et on peut dire qu’elles sont nombreuses : "Arnaud est beaucoup plus complet dans les sprints et plus fort dans les finales que moi. Mais il n’aura pas, de par son physique je pense, la capacité de grimper comme j’ai pu le faire à quelques reprises lors de ma carrière. Mais en tout cas, il va gagner beaucoup de courses. Avec un sprint et un finish comme il a, il va en épingler beaucoup."

Avec déjà une victoire ce samedi ? Réponse fin de journée.