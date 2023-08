Dans la version Vuelta du podcast "On connaît nos Classiques", les journalistes de la RTBF Samuël Grulois et Hervé Gilbert ont préfacé cette édition très attendue en compagnie de Philippe Gilbert, qui a participé à 9 reprises au Tour d’Espagne et remporté 7 étapes sur cette épreuve au cours de sa carrière.

La Belgique regorge de talents sur cette édition de la Vuelta 2023. Si beaucoup de regards seront tournés vers Remco Evenepoel, il faudra en laisser aussi pour Sylvain Moniquet et Cian Uijtdebroeks.

"Oui, on a de nouveau beaucoup de talents", explique Philippe Gilbert dans le podcast. "Cian Uijtdebroeks, au Tour de Suisse, il a montré qu’il montait en pression et il est encore très jeune. C’est un coureur de talent qui travaille énormément. On peut imaginer qu’il fasse une belle Vuelta, qu’il se teste."

Cian Uijtdebroeks fera des beaux résultats dans les courses à étapes, c'est sûr.

Se tester, mais aussi voir ses capacités donc sur un Grand Tour : "Oui, il est là avec des capacités de coureurs de courses à étapes. Il a une bonne récupération, il grimpe bien et il a un bon chrono. Il fera des beaux résultats dans les courses à étapes, c’est sûr. D’abord sur les courses d’une semaine comme Paris-Nice, Tirreno, au Tour de Romandie, de Suisse,… Et dans un deuxième temps sur les Grands Tours. Je pense qu’il va déjà rapidement intégrer le top 20, surtout quand on est équipier de coureurs de qualité comme Vlasov et Hindley sur d’autres tours. Il va apprendre, observer, voir comment ça se passe."

Et le champion du monde de 2012 d’évoquer aussi le cas Sylvain Moniquet : "Il peut se montrer. Il est capable de viser certaines étapes et de se mettre à l’avant. Après, il y a aussi Lennert Van Eetvelt qui sera lui le coureur protégé pour le général. Pour sa première année pro, il a déjà gagné quatre courses et je pense qu’il peut ambitionner une belle Vuelta également. Il faudra oser attaquer et montrer le maillot."