Philippe Gilbert souriant après sa 3e place au Circuit de Wallonie : "Je suis au niveau, j’en profite et je prends du plaisir"

Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté la 56e édition du Circuit de Wallonie. Il devance le Français Axel Zingle (Cofidis) et Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) qui aurait pu prétendre à un meilleur résultat. L’Italien succède au palmarès au Français Christophe Laporte, lauréat en 2021.

C’est un Philippe Gilbert souriant, mais qui aurait voulu un meilleur résultat qui s’est présenté à notre micro suite à sa 3e place au circuit de Wallonie.

"Je n’étais pas mal ? J’avais demandé à van Rensburg de m’emmener, mais il y a eu une incompréhension. Il est resté à sa place et j’aurais voulu qu’il me lance, ça aurait été idéal. J’ai dû faire moi-même l’effort, mais je n’ai pas pu accélérer. Je suis déçu de la 3e place. Par contre, je suis content de ma forme, car le but est de s’améliorer depuis ma coupure après Dunkerque."

Si Philippe était content de la manière dont s’est déroulé le final, le coureur de Lotto Soudal l’est tout autant de sa forme actuelle :

Et maintenant que je suis au niveau, je profite et je prends du plaisir, mais je prends aussi des résultats.

"Je reviens d’une coupure et je le sens, surtout à mon âge. Je manque d’explosivité, mais ça va revenir. Ce qu’on a fait aujourd’hui dans le final ça va payer pour la suite. Si je suis rayonnant ? C’est surtout que les jambes reviennent. J’ai eu pas mal de malchances ces dernières années. Ça m’a demandé énormément de mental et de travail pour revenir. Et maintenant que je suis au niveau, je profite et je prends du plaisir, mais je prends aussi des résultats."

Avec un tel retour en forme, pas question cependant de parler de prolongation. Philippe Gilbert arrêtera bien en fin d’année : "Non, j’arrête, mais je suis heureux d’avoir retrouvé une forme convenable. Honnêtement, ça aurait été frustrant d’arrêter ma carrière sur des ennuis à répétition et de la méforme. La, je reviens au meilleur niveau et ça fait plaisir."

Un plaisir pour lui, mais aussi pour toute la Belgique.