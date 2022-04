Philippe Gilbert se mouille avant le Tour des Flandres : "Victoire de Mathieu van der Poel devant Laporte et Pogacar !"

Philippe Gilbert, qui a choisi de faire l'impasse sur les Flandriennes et de se concentrer sur les Ardennaises pour sa dernière saison chez les professionnels, s'est amusé à préfacer le Tour des Flandres, qui se déroulera dimanche, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Le vainqueur du Ronde en 2017 voit le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) s'imposer pour la deuxième fois à Audenarde devant le Français Christophe Laporte (Jumbo Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates).

"Je ne dispute pas la course, mais de nombreux journalistes m'ont demandé mon avis sur les chances de victoire de Tadej Pogacar, a souri Philippe Gilbert. C'est la question de l'année ! Pogacar, c'est un coureur unique, il a déjà gagné beaucoup de courses malgré son jeune âge. C'est un coureur intelligent, il apprend vite, il sait comment se placer... Pour moi, il peut gagner ce Tour des Flandres, même s'il s'agira de sa première participation à cette course. J'ai regardé la course de Waregem mercredi, et il était présent, il a juste été bloqué par une petite chute. Il est très bien entouré au sein de son équipe, et puis, avec ce "nouveau" final du Tour des Flandres, depuis 2012 et le circuit final, il faut moins de connaissance et d'expérience, même si le circuit est très exigeant. Ce sont les jambes qui parlent là-bas, c'est le meilleur qui gagne ! On ne peut pas mentir sur un Tour des Flandres. Quand tu as les jambes, tu es devant, c'est tout."

"Ce Tour des Flandres s'annonce très ouvert, a repris le coureur de la formation Lotto Soudal. On a vu Mathieu van der Poel revenir très fort après avoir réglé ses problèmes de dos, il était déjà très impressionnant à Sanremo, puis à la Semaine Internationale Coppi et Bartali, où il a gagné une étape, avant de gagner mercredi à Waregem. Il y a aussi le bloc Jumbo Visma, qui est très fort, et j'espère aussi voir quelques-uns de mes coéquipiers dans le final. Le danger peut aussi venir de l'équipe Trek, de Kasper Asgreen..."