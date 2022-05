Philippe Gilbert s’entraîne dur en vue du Tour de France : "j’ai l’ambition d’y être avec les meilleures jambes possibles"

Philippe Gilbert dispute sa dernière saison. Le vétéran de Lotto-Soudal continue donc sa "tournée d’adieu" et il aimerait qu’elle passe par le Tour de France. Il se prépare en tout cas avec cet objectif en tête.



"J’ai coupé après Dunkerque. Après j’ai fait des bons entraînements parce que le Tour arrive rapidement. Et j’ai l’ambition d’y être avec les meilleures jambes possibles. Donc je me suis entraîné dur. J’espère y être", a-t-il confié au micro de Christophe Delstanches au départ du Circuit de Wallonie.



La sélection de Lotto-Soudal n’est pas encore officielle. Mais Phil est clairement candidat et fait donc passer un message à ses dirigeants.



Il pourrait disputer son 25e Grand Tour, sa 12e Grande Boucle. L’ancien champion du monde a connu une histoire contrastée avec le Tour de France. Après trois abandons consécutifs (17, 18, 20), il a revu les Champs Elysées l’an dernier (99e). Souvent placé (24 Top 10), il n’a réussi à s’imposer qu’une seule fois. Il était allé chercher le maillot jaune au Mont des Alouettes au cours de sa fabuleuse année 2011.



Cerise sur le gâteau (d’anniversaire), il pourrait fêter ses 40 ans lors de l’étape Dunkerque-Calais, la première sur le sol français dans cette 109e édition. Dans une région qui lui a déjà souri cette saison avec son double succès (étape et Général) sur les 4 Jours de Dunkerque.